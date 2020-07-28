Annesini koronadan kaybeden gazeteciden duygu dolu paylaşım

Konya'da yerel bir gazetede çalışan gazeteci İbrahim Büyükeken'in annesi Sultan Büyükeken gittiği bir taziye evinde corona virüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan Sultan Büyükeken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“BU FIRTINA BİZİ DE VURDU”

Annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulunan Büyükeken, şunları kaydetti;

*Geçtiğimiz hafta validemize son görevimizi yaptık. Bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan birini yaşadık. Hayat bir daha eskisi gibi olmayacak bunu çok iyi biliyoruz.

*Ölüm de hayatın bir gerçeği. Ondan geldik yine ona döneceğiz. Sabır ve metanetle acımızı yüreğimize attık. Anam ömrü boyunca sadece evlatları için değil başkaları için de değerli bir insandı.

*Gölgesinde huzur bulduğumuz serinlediğimiz ulu bir çınardı. Vefatı sadece bizi değil herkesi derinden üzdü. Tüm dünyayı saran bu elim fırtına bizi de vurdu.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükeken, “Sizden ricam annenizi babanızı düğün, nişan, cenaze, taziye gibi merasimlere göndermeyin. Asla izin vermeyin. Varsın size kırılsınlar. Ama sağlıkları için bunu yapın. Bu işin şakası yok” ifadelerine yer verdi.