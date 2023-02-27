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Antakya'da lastik fabrikasında yangın

Antakya'da lastik fabrikasında yangın
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Hatay Antakya'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Antakya Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandığı görüldü. Yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler hatay antakya yangın
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