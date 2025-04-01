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Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Antalya'nın Kumluca açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinin 41,7 kilometre açıklarında, saat 16.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 24,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA

Etiketler antalya deprem son depremler AFAD
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