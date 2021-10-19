Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6 olduğu aktarıldı.

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6 olduğu aktarıldı.



AFAD verilerine göre, Yunanistan Oniki Adalar civarında saat 08.32’de 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. Aydın’da deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden, "Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ANTALYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak , “Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.