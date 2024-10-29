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Antalya açıklarında deprem

Antalya açıklarında deprem
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AFAD, Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 19.43'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.6 kilometre olarak ölçüldü. 

İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...Antalya açıklarında deprem - Resim : 1

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler son depremler antalya deprem son depremler AFAD
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