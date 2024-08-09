Antalya açıklarında korkutan deprem
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.38'de meydana gelen depremin derinliği 11.76 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-09
Saat:10:38:21 TSİ
Enlem:36.02167 N
Boylam:28.88667 E
Derinlik:11.76 km
Detay:https://t.co/g1TpWqwbUd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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