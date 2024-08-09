Antalya açıklarında korkutan deprem

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.38'de meydana gelen depremin derinliği 11.76 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.