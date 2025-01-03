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Antalya açıklarında korkutan deprem

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AFAD, Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKTI

Deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Alanya merkezinde depremi hissedenlerden bazıları, sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler son depremler AFAD antalya deprem
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