Antalya açıklarında korkutan deprem
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AFAD, Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKTI
Deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Alanya merkezinde depremi hissedenlerden bazıları, sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 3, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-01-03
Saat:16:51:04 TSİ
Enlem:36.53056 N
Boylam:31.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E9Gg4Tp62p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol