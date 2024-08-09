Antalya açıklarında peş peşe deprem

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.38'de meydana gelen depremin derinliği 11.76 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İKİNCİ DEPREM

Aynı bölgede saat 11.51'de 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.

Sarsıntı 12,4 kilometre derinlikte kaydedildi.