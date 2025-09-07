  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya, Anfaş Fresh Antalya fuarı ile tarımın kalbi olacak

Antalya, Anfaş Fresh Antalya fuarı ile tarımın kalbi olacak

Antalya, Anfaş Fresh Antalya fuarı ile tarımın kalbi olacak
Güncelleme:

18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Anfaş Fresh Antalya, 50’den fazla ülkeden alım heyeti ve 200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayarak tarım ve gıda sektörünü Antalya’da buluşturacak.

Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründeki en önemli fuarlarından biri olan Anfaş Fresh Antalya, bu yıl 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Sebze, meyve, arıcılık, ambalaj, lojistik, depolama ve taze ürün teknolojileri alanında sektörün kalbi Antalya’da atacak.

Yoğun İlgi: 480 Oda Şimdiden Doldu

Fuar hazırlıkları tamamlanırken, yurt dışından gelecek ziyaretçiler için ayrılan 480 odanın tamamen dolduğu açıklandı. Bu gelişme, uluslararası katılımın yüksekliğini şimdiden gözler önüne serdi.

18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Anfaş Fresh Antalya, 50’den fazla ülkeden alım heyeti ve 200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayarak tarım ve gıda sektörünü Antalya’da buluşturacak.

50’den Fazla Ülkeden Alım Heyeti Geliyor

Anfaş Fresh Antalya’ya bu yıl 50’den fazla ülkeden alım heyeti katılacak. Sektörün önde gelen 200’ün üzerindeki katılımcısı, Antalya’da üretici ve ihracatçılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa’dan dört uluslararası acente ile yapılan anlaşmalar sayesinde, 500’ün üzerinde profesyonel alıcı – özellikle zincir marketler ve büyük toptancılar – Antalya’da ağırlandıktan sonra fuarda sektör temsilcileriyle buluşacak.

18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Anfaş Fresh Antalya, 50’den fazla ülkeden alım heyeti ve 200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayarak tarım ve gıda sektörünü Antalya’da buluşturacak.

Neden Antalya?

Antalya, sahip olduğu coğrafi avantajları, güçlü sosyal yapısı ve uluslararası bir turizm kenti olmasıyla Anfaş Fresh için en uygun şehir olarak öne çıkıyor. Fuar, yalnızca bölge üreticileri ve ihracatçıları için değil, aynı zamanda Türkiye’nin taze meyve-sebze sektörünün uluslararası vitrini olmayı hedefliyor.

2026 İçin de Takvime Alındı

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

“Fuarın 2026 yılı için de sürekliliğini sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) başvuru yapılmış ve onaylanmıştır. Şimdiden takvimlerinizde Eylül 2026’yı işaretlemeyi unutmayın. Bu adım, Fresh Antalya'nın Antalya'da uzun yıllar boyunca sektöre hizmet vermeye devam edeceğinin güçlü bir göstergesidir.”

Sektörün Uluslararası Buluşma Noktası

Taze ürün teknolojilerinden lojistiğe, arıcılıktan ambalaj ve depolamaya kadar birçok alanı kapsayan Anfaş Fresh Antalya, hem Türkiye’nin tarım ve ihracat vizyonuna katkı sağlayacak hem de Antalya’nın ticari potansiyelini dünyaya tanıtacak.

text-ad
Etiketler ANFAŞ Fuar Merkezi Anfaş Fresh Antalya fuar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! ''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti
Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi!