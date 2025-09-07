Antalya, Anfaş Fresh Antalya fuarı ile tarımın kalbi olacak

18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Anfaş Fresh Antalya, 50’den fazla ülkeden alım heyeti ve 200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayarak tarım ve gıda sektörünü Antalya’da buluşturacak.

Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründeki en önemli fuarlarından biri olan Anfaş Fresh Antalya, bu yıl 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Sebze, meyve, arıcılık, ambalaj, lojistik, depolama ve taze ürün teknolojileri alanında sektörün kalbi Antalya’da atacak.

Yoğun İlgi: 480 Oda Şimdiden Doldu

Fuar hazırlıkları tamamlanırken, yurt dışından gelecek ziyaretçiler için ayrılan 480 odanın tamamen dolduğu açıklandı. Bu gelişme, uluslararası katılımın yüksekliğini şimdiden gözler önüne serdi.

50’den Fazla Ülkeden Alım Heyeti Geliyor

Anfaş Fresh Antalya’ya bu yıl 50’den fazla ülkeden alım heyeti katılacak. Sektörün önde gelen 200’ün üzerindeki katılımcısı, Antalya’da üretici ve ihracatçılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa’dan dört uluslararası acente ile yapılan anlaşmalar sayesinde, 500’ün üzerinde profesyonel alıcı – özellikle zincir marketler ve büyük toptancılar – Antalya’da ağırlandıktan sonra fuarda sektör temsilcileriyle buluşacak.

Neden Antalya?

Antalya, sahip olduğu coğrafi avantajları, güçlü sosyal yapısı ve uluslararası bir turizm kenti olmasıyla Anfaş Fresh için en uygun şehir olarak öne çıkıyor. Fuar, yalnızca bölge üreticileri ve ihracatçıları için değil, aynı zamanda Türkiye’nin taze meyve-sebze sektörünün uluslararası vitrini olmayı hedefliyor.

2026 İçin de Takvime Alındı

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

“Fuarın 2026 yılı için de sürekliliğini sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) başvuru yapılmış ve onaylanmıştır. Şimdiden takvimlerinizde Eylül 2026’yı işaretlemeyi unutmayın. Bu adım, Fresh Antalya'nın Antalya'da uzun yıllar boyunca sektöre hizmet vermeye devam edeceğinin güçlü bir göstergesidir.”

Sektörün Uluslararası Buluşma Noktası

Taze ürün teknolojilerinden lojistiğe, arıcılıktan ambalaj ve depolamaya kadar birçok alanı kapsayan Anfaş Fresh Antalya, hem Türkiye’nin tarım ve ihracat vizyonuna katkı sağlayacak hem de Antalya’nın ticari potansiyelini dünyaya tanıtacak.