Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. Duyuru, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. (DHA)
