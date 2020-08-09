Antalya Finike'de iş makineleri caretta yuvarlarına zarar veriyor

Finike ilçesinde sahil bandında bir hafta içerisinde, hem bir otele, hem de belediyeye ait iş makineleri sahilde küreme çalışması yaparken, nesli tehlike altında olan caretta caretta yuvalarına zarar verdi. Sahilde, belediyeye ve otele ait iş makinelerinin çalıştığını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sahile gelen polis ekipleri çalışmaları durdururken, kepçeleri çıkardı. Hem otele hem belediyeye ait kepçelerin çalışmasından dolayı çok sayıda caretta caretta zarar gördü. Kepçelerin sahilde küreme işlemi yapmasını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken Hüseyin Bolat, "Finike Belediyesi ve çalışanları sahilde. Ne yapıyorlar, sahili temizliyorlar. Sabah sabah çevre felaketi, yazık yani, şuna bak. Kepçeden dolayı sıkışan yavrular. Şunlar kurtarılanlar, şunlar da ölenler. İyi ki müdahale ettik. Kepçe de durdu, çalışma yapmadılar. Bunları denize gönderelim şimdi. 43'ünü kurtardık, 9'u ölmüş maalesef. Kalanları da denize ulaştıracağız" diyerek, tepki gösterdi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde sahilde kepçe izlerinden dolayı yavru carettaların denize gitmekte zorlandığı görüldü. Bazı carettaların ters döndüğü ve çırpındığı izlendi.



'CARETTALARIN GÖNÜLLÜ KORUYUCUSUYUM'

Kepçelerin çalışmalarına şahit olan Bolat, "Ben her sabah sahil bandında yürüyüş yapıyorum. Geçen günlerde otele ait sahilde, kepçeler olduğunu görünce durumu anlatarak hemen müdahale ettik. Onlar çalışmalarını o esnada tamamladı ve kepçeleri sahilden çıkardı. Dün de Finike Belediyesi'ne ait iş makineleri sahilde küreme çalışması yaptı. Biz bunları engellemeye çalışıyoruz. Ben sabahları spor yapmak amacıyla sahilde yürüyüş yapıyorum. Carettaların da gönüllü koruyucusuyum. O gün de yürüyüş yaparken sahilde kepçeleri görünce hemen polis ekiplerini aradım. Ekipler de sahile gelerek çalışmaları durdurdu" diye konuştu.