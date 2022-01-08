Antalya Hakkında Kurucusu Uğur İncik kimdir?

Uğur İncik, 8 Ekim 1992 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Antalya'da tamamlayan Uğur İncik, üniversite eğitimini Turizm bölümünde başarıyla tamamlamış olsada hep internet sektörüne ilgisi vardı.

11 yaşındayken programlama, sosyal medya, web tasarım vb. işlere ilgi duymaya başladı. Ailesinin desteğini hep hisseden Uğur İncik, bu alanda kendisini geliştirmeye her zaman devam etti. Hayatının bir döneminde Oyunculuk yaparak kendisinden sıkça söz ettirdi.

2019 yılında ''Antalya Hakkında'' haber/medya sayfasını kurdu. Ve bütün Antalya'ya adını duyurmayı başardı. Antalya Hakkında ismi ve logosuyla patentini alarak marka haline geldi. Sosyal medyanın bu günlere geleceğini daha o günlerde gören vizyoner iş insanı Uğur İncik bu alanda da başarılı çalışmalara imza attı.

Farklı alanlarda da çalışmaları ve girişimleri olan Uğur İncik, Salus Medya şirketini kurdu. Bütün projeleri 2021 yılı itibarı ile Salus Medya çatısı altında toplamıştır.

Uğur İncik, "Bazı insanlar lider doğar" sözünün bir ispatıdır adeta. Genç yaşına rağmen girdiği her alanda başarılı olacak donanıma doğuştan sahiptir. Ailesinin desteğini de arkasına alan Uğur İncik, kuşkusuz gelecekte de gençlere ilham veren daha pek çok çalışmaya ve girişime imza atacaktır.

Uğur İncik, Antalya haberlerini son dakika olarak https://www.antalyahakkinda.com/ üzerinden yayınlamaya başladı.