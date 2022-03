Antalya, Kalkan Villa Tatili - Güvenilir Villa Kiralama

Türkiye’nin belki de en gözde tatil beldelerinin başında gelen Kalkan, sunduğu doğal güzelliklerden tarihine kadar pek çok detayıyla gören herkesi büyülüyor. Muhteşem bir doğaya sahip olan, Antalya’nın batısında bulunan bu ilçenin eşsiz bir atmosferi mevcut.

Küçük bir kasabayken, zaman içerisinde büyüyerek fazlasıyla ilgi çekici hale gelen bu belde, misafirlerine huzuru ve doğayı hissedecekleri bir tatil yaşatıyor. Her noktasında bambaşka detayları bulabileceğiniz Kalkan’da her güne mutlu ve huzurlu uyanacak, günün her saatinde dinginliği hisseceksiniz.

Kalkan, özellikle kiralık villa tatili yapmak isteyenler için muhteşem bir yer. Denizi, doğası ve temiz havası ile dakikalar içerisinde stresinizden kurtulmanızı sağlayacak olan bu beldede hayat boyu unutamayacağınız kadar özel günler geçirebilmek mümkün.

Kiralık Villa Tatili

Kiralık villa tatilinin pek çok avantajı bulunuyor. Özellikle, kalabalıklardan ve bunaltıcı betonarme atmosferden uzakta kalmak, doğanın huzuruyla dinlenmek isteyenler bu alternatifi seçiyor.

Kiralık villalarda her konuk için eşsiz bir tatil sağlanıyor. Balayı villalarından geniş ailelerin ve arkadaş gruplarının tatil yapabileceği kapasitedeki villalara kadar çok sayıda alternatifiniz mevcut. Yine aynı şekilde, ister şehir hayatına yakın isterseniz doğanın içinde bir villada, deniz manzarasını seyrederek tatil yapabilmeniz mümkün.

Kiralık villalarda konaklarken, villanızda olmasını istediğiniz her türlü olanağı bulabileceğinizi de unutmayın. Jakuzi, sauna ve daha pek çok farklı alternatife sahip olan villalarda, lükse doyacağınız ve her ihtiyacınızın karşılandığı bir tatil geçirebilirsiniz. Yine aynı şekilde, ısıtmalı havuz veya korunaklı yüzme havuzu gibi imkanlar da tercih edebileceğiniz seçenekler arasında bulunuyor.

Kalkan Hakkında

Kalkan, bulunduğu bölge itibariyle tarih boyunca her zaman popüler olan bir coğrafyada yer alıyor. Özellikle, döneminin en büyük Akdeniz medeniyetlerinden biri olan Likya uygarlığının sınırları içerisinde yer almasıyla, pek çok kültürün kesiştiği bir geçmişi bulunuyor.

Yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan Likya medeniyeti, Kalkan’ı da kapsayan, Antalya ve Fethiye arasındaki topraklarda pek çok iz bırakmış durumda. Kalkan’ın kökenlerine dair herhangi bir iz bulunmuyor olsa da çevresinde pek çok farklı kültüre ait tarihi eserlere rastlamak mümkün.

Kalkan’ın ne zaman kurulduğuna dair pek çok söylenti bulunuyor. Bunların arasında en çok bilinen ve henüz üzerindeki çalışmalar tamamlanmamış olsa da en yaygın kabul göreni, bölgedeki medeniyetin 150 - 200 sene önce, bugün Yunanistan’a bağlı olan Meis Adası’ndan gelen tüccarlar tarafından kurulduğu olarak belirtiliyor.

Kalkan’da muhteşem bir huzur ve sessizlik bulmak mümkün. Bir koy içerisine kurulmuş olan belde, bugün yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda. Farklı su sporlarına olanak veren plajları, doğa yürüyüşü parkurları ve çok daha fazlasıyla Kalkan’da keşfinizi bekleyen çok şey mevcut.

Kalkan’da Konaklama

Kalkan’da tatil yaparken tercih edebileceğiniz çok sayıda konaklama alternatifiniz var. Bölgede hizmet veren oteller mevcut. Aynı zamanda, daha farklı bir konaklama düşünenler için çadır kampı yapabileceğiniz alanlar bulunuyor.

Fakat, bu bölgenin doğasını ve huzurunu keşfetmenin en iyi yolu kiralık villalar olarak biliniyor. Her biri özel yüzme havuzlu olan, kalabalıktan uzakta, sadece sevdikleriniz ile bir arada olacağınız bir tatil yaşatan Kalkan kiralık villa tatili bölgenin tüm güzelliklerine şahit olacağınız bir deneyim yaşatıyor. Kalkan kiralık villaları, bölgeyi ziyaret eden konuklar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Kalkan’da Gezilecek Yerler

Doğanın sahip olduğu tüm güzellikleri cömertçe sergilediği Kalkan’da gezilecek, görülecek çok yer mevcut. Muhteşem bir doğayla güne başlayacağınız ve her anından keyif alacağınız bir tatil yaşatan bu beldede mutlaka görmeniz gereken yerleri sizler için listeledik.

Güvercinlik Deniz Mağarası: Deniz yoluyla ulaşabileceğiniz bu mağarada pek çok farklı güvercine şahit olmak mümkün. Yabani güvercinlerin bir sığınak olarak kullandığı mağara, antik dönemlerde balıkçı barınağı vazifesi de görmüş.

Kalkan, özellikle denizin tadını çıkarmak, kendini huzurun ve doğanın kollarına bırakmak isteyenler için muhteşem bir yer. Birbirinden keyifli plajları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu şirin tatil beldesinde, Kalkan kiralık villalarında kusursuz bir deneyim konukları bekliyor.