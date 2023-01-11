Antalya’nın en popüler tatil lokasyonları arasında yer alan Kalkan, şehrin Kaş ilçesine bağlıdır.

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Kalkan, tatil için Antalya’yı tercih eden turistlere adeta görsel bir şölen sunmaktadır. Tatil beldesi olmanın tüm özelliklerini taşıyan Kalkan, turkuaz renkli plajları ve denizle bütünleşen ormanları ile huzurlu anların kapılarını aralamaktadır. Rotalarını bu beldeye çeviren turistler “Antalya Kalkan’da neler yapılabilir?” sorusuna yanıt aramakta ve tatillerini bu doğrultuda şekillendirmektedir.

Kalkan Neden Çok Tercih Ediliyor?

Antalya’nın gizli cenneti olarak bilinen Kalkan, her geçen gün popülerliğini artırmakta ve her yıl binlerce turisti kendisine çekmeyi başarmaktadır. Kalkan’ın turistler tarafından tercih edilmesinin temel sebebi tatil için elverişli atmosferidir. Masmavi, berrak ve temiz denizi ile dikkat çeken Kalkan’ın dört bir yanı keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikler ile çevrilidir.

Kalkan’da tatil yapmak isteyenler, huzuru ve sakinliği tercih etmektedir. Popüler tatil lokasyonlarına kıyasla daha sakin bir ortam vadeden Kalkan, şehir gürültüsünden ve insanlardan uzaklaşmak için ideal bir beldedir. Kalkan’da tatil yapanlar sakin ve huzurlu bir atmosferde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilmektedir.



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Hayatlarını birleştiren çiftlerin ilk tercihlerinden biri Kalkan olmaktadır. Mavi ve yeşilin eşsiz bir uyum içerisinde adeta kartpostallık görüntüler sunduğu Kalkan, çiftlerin birbirleri ile keyifli vakit geçirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Sessiz ve insanlardan uzak bir belde olduğundan çiftler birbirleri ile daha fazla vakit geçirebilmekte ve tanımak için fırsatlar elde edebilmektedir. Çiftler ayrıca sahil boyunca sıralanan restoranlarda güne kahvaltı ile başlayabilmekte veya gün batımı eşliğinde romantik akşam yemekleri yiyebilmektedir. Bu özellikleri ile Kalkan, aşkı güçlendirmek ve tazelemek için ideal bir lokasyondur.

Kalkan’ın Neyi Meşhurdur?

Tatil için Kalkan’ı tercih eden kişiler gezilecek yerler ve tadılacak yemekler açısından zengin bir çeşitlilik ile karşı karşıya kalmaktadır. Kişiler Kalkan’ın doğal ve tarihi yerlerini keşfettikten sonra yöresel yemeklerin tadına bakabilmekte ve eğlence mekanlarında keyifli anlar geçirebilmektedir.

Kalkan’ın meşhur yerleri arasında Patara Plajı, Patara Antik Kenti, Kaputaş Plajı, Fırnaz Koyu ve Büyük Çakıl Plajı bulunmaktadır. Denizin tadını çıkarabileceğiniz yerlerin yanı sıra Simena Antik Kenti, İslamlar Köyü, Mavi Mağara ve Bezirgan Yaylası Kalkan’da mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Akdeniz Bölgesi’nin en güzel köşelerinden olan Kalkan’ın yemek kültürü daha çok deniz canlıları ve sebzeler ile şekillenmektedir. Bölgedeki balıkçılar, her sabah denize açılarak taze mahsuller getirmekte ve turistler ile buluşturmaktadır.

Kalkan’da meşhur olan yemekler şu şekildedir:

Ahtapot salatası

Balık köftesi

Balık çorbası

Karides

Kekik çayı

Soğuk mezeler

Kalkan’da Tatil Yapmak Pahalı Mıdır?

Turistik açıdan gelişmiş olan Kalkan, farklı konaklama seçeneklerini bir arada bulundurmaktadır. Dolayısıyla Kalkan’da lüks ve ekonomik koşullarda tatil yapabilmek mümkündür. Kalkan’da tatil yapmanın maliyetini etkileyen faktörler arasında lokasyon, konaklama tercihi ve dönem bulunmaktadır.

Antalya’nın saklı cenneti olan Kalkan, en yoğun günlerini yaz aylarında yaşamaktadır. Dolayısıyla yaz döneminde konaklama hizmeti veren tesislerde yoğunluk yaşanmakta ve fiyatlar artmaktadır. Kalkan’da uygun fiyatlı konaklayabilmek için yılın diğer dönemlerini tercih edebilir veya erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak yerinizi ayırtabilirsiniz.

Kalkan’da ekonomik bir tatil yapmak için kiralık villa seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Kapasitelerine göre sınıflandırılan ve havuz, jakuzi, şömine gibi lüks detaylar barındıran villalar, diğer tatil seçeneklerine göre çok daha ekonomiktir. Üstelik sadece size özel bir alan ve ayrıcalıklar sunmaktadır.

Kalkan’da Uygun Fiyatlı Konaklama Nasıl Yapılır?

Kalkan’da uygun fiyatlı konaklama yapmak isteyenlerin tercihi villa kiralama olmaktadır. Çiftler, aileler, arkadaşlar ve iş grupları için uygun olan kiralık villalar, Kalkan’ın en popüler lokasyonlarında konumlanmaktadır.

VillaVillam, Kalkan’da konaklamak isteyenler için çok sayıda kiralık villa seçeneğini listelemekte ve güvenilir yöntemler ile kiralanabilmesine olanak sağlamaktadır. VillaVillam tarafından hizmetten günlük, haftalık ya da aylık olarak yararlanabilme imkanınız bulunmaktadır. Üstelik erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirerek tatilinizi daha ekonomik koşullarda gerçekleştirebilirsiniz.

Antalya Kalkan Bölgesinde Plajlar Temiz Midir?

Kalkan bölgesindeki plajlar temiz ve berraktır. Turkuaz rengi ve çarşaf gibi dalgasız olması ile dikkatleri üzerine çeken deniz, turistleri adeta yüzmeye teşvik etmektedir. Kalkan’daki denizin temizliği yüzme aktivitesi sırasında çok daha net anlaşılmaktadır. Kişiler yüzme sırasında su altı canlılarını görebilmektedir. Bu özellikleri ile Kalkan’da su altı dalışı da yapılabilmektedir.