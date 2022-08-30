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Antalya Kaş'ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yayla Çamköy mevkisindeki çam, sedir ve ardıç ağaçlarıyla kaplı alandan yükselen dumanı görenler, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. 2 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangında, yer ekiplerine bölge halkı da destek verdi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA

Etiketler antalya kaş orman yangını
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