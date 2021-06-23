Villalar şehir merkezinden uzak ve turistik bölgelerde inşa edilen bir tatil evidir.Sizlerde yazlık sahibi değilseniz ya da her yıl farklı yerlerde tatil yapmak istiyor ve aynı zamanda özgür olmak istiyorsanız bütçenize göre haftalık, aylık ya da sezonluk olarak villa kiralayabilirsiniz.

Villa tatilinin otel tatillerinden bir çok avantajı vardır. Öncelikle kalacağınız villanın özelliklerini ve lokasyonunu belirleyebilirsiniz. İsterseniz plaja yakın, isterseniz merkeze yakın istersenizde orman içinde doğal güzelliklerin bulunduğu bir lokasyonda villa kiralama imkanına sahip olabilirsiniz.

ANTALYADAKİ OTELLER Mİ ANTALYADA KİRALIK VİLLA MI ?

Kiraladığınız villalarda otellerden ziyade daha özgür olursunuz örnek vermek gerekecek olursak otellerin aktiviteleri ve yemek saatleri belirlidir genellikle o kurallarla sınırlı olursunuz. Ayrıca otellerew o kadar ücret verdikten sonra o faaliyetlere katılım sağlamadığınızda paranızın boşa gittiğini düşünerek bütün aktivitelere katılma gereksinimi duyar ve dinlenmekten ziyade daha fazla yorulursunuz.

Ek olarak otelde konakladığınız zaman otelin imkanlarını tam anlamıyla kullanabilmek adına otelden dışarı çıkmazsınız ve Antalya da gezilip görülmesi gereken veya aklınızın bir köşesinde kalan yerleri tatil esnasında değil de dönerken gezerim diye ertelersiniz ve ayırabileceğinizden daha az bir zaman ayırarak keyif alamazsınız.

Halbuki Antalya kiralık villa kiraladığınızda istediğiniz zaman villanızda vakit geçirebilirsiniz, istediğiniz zaman plaja gidip güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz, isterseniz Antalya şehir merkezine inip gezebilirsiniz, isterseniz ise daha önceden görmek için listediğiniz doğal güzellikleri görmek üzere yollara düşebilir veya görmek istediğiniz yerlere giderken o anda yolunuız üzerinde yeni yerler keşfedebilir ve oraya ziyaret yapabilirsiniz.

ANTALYADAKİ OTELLER Mİ DAHA EKONOMİK YOKSA ANTALYADAKİ KİRALIK VİLLALAR MI ?

Tahmin edeceğiniz üzere oteller kişi başı ücret alırken Antalya kiralık villalar kişi sayısına bakılmaksızın lokasyona ve hizmet vereceği süreye göre ücretlendirilmektedir. İsterseniz ir balayı çifti olun isterseniz tatile giden bir aile veya çılgın bir arkadaş grubu kısıtlama olmaksızın kiralık villaların kapasitesine göre konaklayabilirsiniz. Otellerde vereceğiniz para kişi sayısı arttığında artarken kiralık villalarda aksine kişi başına düşen maliyet azalmaktadır böylelikle daha kalabalık ortamlarda kiralık villalar daha cazip hale gelmektedir.

https://www.hellovillam.com/antalya-kiralik-villa