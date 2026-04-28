  Antalya-Londra uçağı karıştı: ''Polis ve ambulans istiyoruz, çabuk gelin''

Antalya’dan Londra’ya giden Jet2 Havayolları uçağı, bazı yolcuların sorun çıkarması nedeniyle Bulgaristan'a acil iniş yaptı. İniş sırasında pilotun, ''Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin'' sözleri kayıtlara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.

O anlar kule pilot konuşmalarınca kayıt altına alındı. Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.

Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti

 

 

DHA

