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Antalya merkezli 30 ilde ''Forex'' dolandırıcılığı operasyonu: 195 gözaltı

Antalya merkezli 30 ilde ''Forex'' dolandırıcılığı operasyonu: 195 gözaltı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 farklı ilde 206 paravan şirket kurarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 195 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren çalışmada, 30 ilde faaliyet gösteren A.K'nın elebaşılığını yaptığı suç çetesinin, farklı kentlerde 206 paravan şirket kurduğu belirlendi.

"Forex" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçen üyelerin, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edildi.

DOLANDIRICILIK MASAK RAPORUNDA

Üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Çetenin bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu çetenin 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.

2,5 MİLYAR LİRA MALİ DEĞERE EL KONULDU

Ayrıca yine MASAK raporunun yapılan analizinde şüpheli ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin de benzer şekilde dolandırılmış olabileceği görülerek, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.

Çeteyle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA

Etiketler forex Forex hakkında Forex dolandırıcılığı masak Antalya Emniyet Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
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