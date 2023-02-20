Antalya ve Mersin'den peş peşe uyarı: Deniz kıyısından uzak durun
Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında Mersin ve Antalya valiliklerinden uyarılar yapıldı.
Mersin ve Antalya valiliklerinden yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremler sonrası deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı vatandaşların deniz kıyısından uzak durması istendi.
Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur. pic.twitter.com/8LYfABKc0Z— Mersin Valiliği (@MersinValiligi) February 20, 2023
Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.— T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) February 20, 2023
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