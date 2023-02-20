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Antalya ve Mersin'den peş peşe uyarı: Deniz kıyısından uzak durun

Antalya ve Mersin'den peş peşe uyarı: Deniz kıyısından uzak durun
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Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında Mersin ve Antalya valiliklerinden uyarılar yapıldı.

Mersin ve Antalya valiliklerinden yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremler sonrası deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı vatandaşların deniz kıyısından uzak durması istendi.

 

Etiketler antalya mersin uyarı valilik deniz
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