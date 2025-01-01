Antalya yeni yıla da depremle girdi

İstanbul'da yılbaşı gecesi korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti

Tüm ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem başladı

Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş!

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu

Polise iş makinalı saldırı: 3 polis yaralandı

Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia

İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı

İstanbul'un ünlü eğlence mekanında cinsel istismar skandalı

Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretleri de zamlandı

Prof. Dr. Naci Görür'den yılbaşı gecesi tedirgin eden açıklama

Polisi görünce hem aracı hem de içindeki kadını bırakıp kaçtı

KYK yurdunda eylem var: Öğrenciler soluğu sokakta aldı

Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş''

Darülaceze'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

İranlılar yeni yıla Türkiye'de sabaha kadar eğlenerek girdi

Wanda Nara'dan 2024'e olay olacak veda

Çin malı otomobillerdeki ek vergiye de yeni yıl zammı geldi

Su Burcu Yazgı Coşkun kendi rol aldığı dizideki adının anlamını bilemedi

Milli Piyango'nun ''garantili'' yılbaşı özel çekilişi sonuçları