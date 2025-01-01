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Antalya yeni yıla da depremle girdi

Antalya yeni yıla da depremle girdi
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Son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Akdeniz'de yeni yılın ilk sabahında bir deprem daha meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Antalya'da da hissedildi.

Antalya'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.52'de yaşanan Antalya Kaş merkezli deprem, vatandaşları korkuttu.

AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 28.74 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem akdeniz antalya antalya'da deprem deprem oldu
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