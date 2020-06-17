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  3. 17 Haziran 2020 13:11

Antalya'da 4 bina karantinaya alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Doğuyaka Mahallesi'ndeki iki sokakta yer alan 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Antalya'da 4 bina karantinaya alındı
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Mahalledeki farklı adreslerde yaşayan 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerle teması olanların farklı sokaklardaki 4 binada ikamet ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mahalledeki 4 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Güvenlik önlemi alınan binalar, görevli personel harici giriş ve çıkışlara da kapatıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle teması olanların 14 gün süreyle evlerinden çıkmasına izin verilmeyecek.

AA

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