Antalya'da 40 tonluk dehşet

Antalya'da tramvay inşaatında 40 tonluk beton blok, vincin üzerine düştü.

Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda yürütülen hafif raylı tramvay çalışması kapsamında inşa edilen üst geçit için 40 tonluk beton bloku taşıyan vincin bomu kırıldı.

Kazada beton blok, vincin üzerine düştü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Beton blokun başka bir vinç ile kaldırılacağı öğrenildi.