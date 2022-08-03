Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.05'te Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 70,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kumluca'ya 48, Antalya il merkezine 93 kilometre mesafede ve 71 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremin kıyıya en yakın noktası, Kumluca'nın turistik bölgesi Adrasan oldu.