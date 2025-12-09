Antalya'da 74 kilometrelik yol projesi yargıya takıldı

  1. Anasayfa
Antalya'da, 74 kilometrelik Finike- Demre- Kaş Kalkan Bölünmüş Yol Projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararı, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Antalya'nın batı ilçeleri Finike, Demre ve Kaş sınırlarında planlanan 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşacak Finike- Demre- Kaş- Kalkan Bölünmüş Yol Projesi'nin iptali için Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Doğa Derneği, Finike TORAÇDER, Peyzaj Mimarları Odası ve 127 vatandaş dava açtı. Ayrıca TEMA Vakfı ile Demre ve Finikeli vatandaşlar tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun SİT alanları üzerinden yolun geçirilmesine yönelik verdiği 'ÇED olumlu' kararının iptali için açılan 3 ayrı davanın bilirkişi heyeti, geçen haziran ayında yolun yapılacağı bölgelerde incelemede bulundu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi hem çevresel etkileri hem de mevcut yolların genişletilmesinin yeterli olacağı yönündeki görüşler doğrultusunda 'ÇED olumlu' raporunun iptaline karar verdi.

'KARAR, BİLİRKİŞİ RAPORUNA İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ'

Kararı değerlendiren Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, "Özel Çevre Koruma bölgesinden, Likya kültürel mirasının, arkeolojik ve doğal sitlerin, kıymetli tarım arazilerinin, zeytinliklerin içinden geçirilerek, bölgemize geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecek olan Finike- Demre- Kaş Kalkan Bölünmüş Yol Projesi'ne bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı, bilirkişi raporuna istinaden iptal edildi. Bu dava Kaş ile Demre'yi, Finike'yi bir araya getirdi. Çok fazla insanı mücadelenin içine çekti. Tüm emeği geçenlere, tüm bileşenlere başta avukatımız Tuncay Koç olmak üzere çok teşekkür ederiz" dedi. 

DHA

