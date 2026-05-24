Antalya'da akılalmaz e-imza vurgunu! Rus iş insanına 250 milyon TL'lik haciz şoku

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk asıllı Rus iş insanı E.S., iddiaya göre ortağı tarafından dolandırıldı. E.S. yurt dışındayken adına çıkarılan sahte elektronik imza ile UYAP üzerinden 10 milyon liralık borç kabul edildi. Faizlerle 250 milyon liraya ulaşan borç nedeniyle mal varlığına ve banka hesaplarına haciz konulan iş insanı hukuk mücadelesi başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ticaret yapan Türk asıllı Rus iş insanı E.S., kendisi yurt dışındayken bilgisi ve rızası dışında adına sahte elektronik imza çıkarılarak dolandırılmak istendiğini öne sürdü. İddiaya göre, iş insanının ortağı A.K. ve beraberindeki şüpheliler, sahte e-imza ile UYAP sistemi üzerinden 10 milyon liralık borcu kabul eden bir dilekçe onayladı. Hızla kesinleşen icra takibi sonrasında işletilen fahiş faizlerle birlikte borç yükü 250 milyon liraya ulaştı ve Rus iş insanının tüm mal varlığına haciz konuldu.

Rus iş insanı E.S. yurt dışındayken, iddiaya göre ortağı A.K. ve birlikte çalıştığı O.K. tarafından S. adına sahte elektronik imza çıkarıldı. A.K. tarafından 5 Ağustos 2025'te Alanya İcra Müdürlüğü'ne E.S. aleyhine yaklaşık 10 milyon TL'lik icra takibi başlatıldı. İki gün sonra S. adına oluşturulan elektronik imza kullanılarak iddiaya göre UYAP sistemi üzerinden 'Borcu kabul ve itirazdan feragat' dilekçesi gönderildi. 13 Ağustos 2025'te icra takibi kesinleşti ve S.'e haciz işlemi başlatıldı. Durumu fark eden E.S., Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede, söz konusu işlemin yapıldığı IP adresinin, şüpheli D.U. adına kayıtlı internet aboneliğine ait olduğu tespit edildi.

'ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ'

A.K. ifadesinde, şirket ortağı ve yetkilisi olduğunu, şirket alacakları nedeniyle icra takibi başlattıklarını söyledi. O.K. ise ortaklık sürecinde E.S.'in yurt dışı hesaplara para transfer ettiğini düşündüklerini ve bu nedenle taraflar arasında sorun yaşandığını öne sürdü. D.U., emlak ve tapu takip işleri yaptığını, iş yerindeki internet ağının şifresini müşterilerle paylaştığını belirterek, suçlamaları reddetti. Savcılık, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin iştirak halinde hareket ederek E.S. adına bilgisi ve rızası dışında elektronik imza oluşturdukları, bu imza ile UYAP sistemi üzerinden icra dosyasını kabul ettiklerini ve bu şekilde kamu kurumları ile bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak haksız menfaat temin etmeye teşebbüs ettikleri yönünde yeterli şüphe oluştuğunu kaydetti. İddianamenin kabulünün ardından Alanya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BEN TÜRKİYE'DE YOKKEN ADIMA İŞLEM YAPILDI'

Süreçte büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen E.S., “Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve burada ticaret yapıyorum. Ben Türkiye'de değilken adıma elektronik imza çıkarıldığını öğrendim. Daha sonra bu imza kullanılarak borcu kabul ettiğime dair işlem yapılmış. Bilgim ve rızam dışında yapılan bir işlem. Savcılık da zaten olayla ilgili soruşturma başlattı. Buna rağmen icra süreci devam ediyor. Araçlarıma ve banka hesaplarıma haciz konuldu. Çok büyük mağduriyet yaşadım. Çocuklarım okula gidemiyor. Türk adaletine güveniyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

'250 MİLYON LİRALIK BORÇ GÖRÜNÜYOR'

E.S.'in avukatı Muhammet Tokalı, soruşturma dosyasındaki delillerin sabit olduğunu belirterek, “Savcılık da yurda giriş-çıkış kayıtlarını inceleyerek müvekkilimin o tarihte Türkiye'de olmadığını tespit etti. Ardından bu elektronik imza kullanılarak UYAP sistemi üzerinden icra dosyasına borcu kabul ve itirazdan feragat dilekçesi sunuluyor. Sonrasında icra takibi kesinleşiyor ve haciz işlemleri başlıyor. Savcılık burada bilişim sistemleri kullanılarak işlenmiş bir dolandırıcılık şüphesi bulunduğunu değerlendirip dava açmış. Ancak icra işlemleri devam ediyor. Müvekkilimin banka hesaplarına haciz konuldu, malları üzerinde işlemler yapıldı. İsnat edilen borç, 10 milyon Türk Lirası ve 500 bin avro olarak gösterildi. Daha sonra bu borç üzerinden Türk Lirası kısmına yüzde 100, avro kısmına yüzde 50 faiz işletildi ve dosya bugün yaklaşık 250 milyon liralık büyüklüğe ulaştı" diye konuştu.

'CEBİNDEKİ SON PARAYA KADAR HACİZ İŞLEMİ UYGULANDI'

Haciz işleminin durdurulmasını talep eden Tokalı, “Bu süreçte Avsallar'daki 48 dairelik proje satış aşamasına geldi. Taşınmazlar için değer tespiti yapıldı, satış talep edildi ve dosya artık fiilen satış aşamasında. Bunun yanında müvekkilimin banka hesaplarına haciz konuldu, hatta evine gidilerek cebindeki son paraya kadar haciz işlemi uygulandı. Bu süreç, suçun devamı niteliğindedir. Eğer satış gerçekleşirse, bugün teşebbüs aşamasında olan mağduriyet tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı. 

