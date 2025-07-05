Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı!

Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı

Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi