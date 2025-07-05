Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
angına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İHA
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