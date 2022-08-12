  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya'da banka müdürü rehin alındı

Antalya'da banka müdürü rehin alındı

Antalya'da banka müdürü rehin alındı

Antalya'daki özel bir bankaya giren silahlı bir saldırgan banka müdürünü rehin aldı.

Antalya'daki özel bir bankada yaşanan rehine krizinden ilk görüntüler geldi! Silahı bulunan bir saldırgan, bankaya girerek müdürü rehin aldı. Emniyet güçleri olay yerine gelerek önlem aldı.

BANKA MÜDÜRÜ REHİN ALINDI! İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Emniyet güçleri saldırganla iletişimi sürdürüyor. Saldırgan ikna çalışmaları devam ediyor. Silahlı saldırganın tek başına olduğu tespit edilirken bankanın etrafı kapatıldı.

Etiketler silah banka müdür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ATM para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı
Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
Konut fiyatlarının düşüşe geçtiği il ve ilçeler açıklandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: ''Satmayın, alamazsınız!''
Bir içki grubuna daha zam geldi
Türkiye'nin fabrika gibi okulu: 3 milyon ciro elde etti
Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
AK Parti'nin 1 yılda kaybettiği oy oranı hesaplandı
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada