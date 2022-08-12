Antalya'da banka müdürü rehin alındı

Antalya'daki özel bir bankaya giren silahlı bir saldırgan banka müdürünü rehin aldı.

Antalya'daki özel bir bankada yaşanan rehine krizinden ilk görüntüler geldi! Silahı bulunan bir saldırgan, bankaya girerek müdürü rehin aldı. Emniyet güçleri olay yerine gelerek önlem aldı.

BANKA MÜDÜRÜ REHİN ALINDI! İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Emniyet güçleri saldırganla iletişimi sürdürüyor. Saldırgan ikna çalışmaları devam ediyor. Silahlı saldırganın tek başına olduğu tespit edilirken bankanın etrafı kapatıldı.