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Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı: Saldırgan gözaltına alındı

Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı: Saldırgan gözaltına alındı

Antalya'daki özel bir bankaya giren silahlı bir saldırgan banka müdürünü rehin aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankada sıcak dakikalar yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre banka şubesinin müdürü, içeri giren kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda özel harekat polisi, banka şubesi önünde önlem aldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılıyor.

 "OPERASYON YAPILMA İHTİMALİ VAR"
DHA muhabiri olayla ilgili, "Polis ekipleri şuanda geniş güvenlik önlemi almış durumda. Polis Özel Harekat da hazırlık yapıyor. Silahlı bir kişi içeri girerek silahla birlikte banka müdürünü rehin aldı. Birazdan bir operasyon olacak gibi gözüküyor." dedi.

OLAYIN NEDENİ HAKKINDA HENÜZ BİLGİ YOK
Diğer yandan henüz olayın nedeni ve içerideki suçlunun kimlik bilgisiyle ilgili detaylara ulaşılamadı. Bankada şube müdür haricinde başka birinin olup olmadığı da henüz bilinmeyen detaylar arasında.

Etiketler silah banka müdür
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