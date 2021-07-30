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Antalya'da bir orman yangını daha!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Antalya Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

 

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