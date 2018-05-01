Antalya'da boğa kıyaya vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, ölmüş boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı.

DHA'nın haberine göre, Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, ölen boğanın sahile vurduğunu gördü.

Öldüğü anlaşılan boğanın taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin ediliyor.

İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürerek gömdü.