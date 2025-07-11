Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne, CHP'li Büyükşehir Meclisi Üyesi Büşra Özdemir (37) seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan yasal süreç, bugün yapılan başkan vekili seçimiyle yeni bir aşamaya geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği olağanüstü toplandı.



Toplantıya Belediye Meclisi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti. CHP Grubu, başkan vekilliği için CHP Grup Sözcüsü ve Büyükşehir ile Kepez Belediye Meclis Üyesi Büşra Dirgen Özdemir’i aday gösterdi. AK Parti, MHP ve Demokrat Parti ise aday çıkarmadı.

Oylama öncesi gizlilik tartışması

Toplantının başında meclis üyelerinin önüne zarflar dağıtıldı ve açık oylamayla seçim yapılması planlandı. Ancak bazı meclis üyeleri, yasalara göre başkan vekili seçiminde gizli oylama yapılması gerektiğini belirterek itirazda bulundu. AK Parti Grubu, daha önce Kepez Belediye Meclisi’nde yapılan uygulamayı örnek göstererek gizli oylamada ısrar etti.



İtirazların kabul edilmesi üzerine meclis salonuna iki ayrı oy kabini yerleştirildi. Oy verme işlemi kabinlerde gizli olarak yapıldı.

75 oyla seçildi

Sandıktan çıkan 104 zarfın 75’i geçerli sayıldı. 29 pusula ise boş bırakıldı. Geçersiz oy pusulası çıkmadı. CHP’nin adayı Büşra Dirgen Özdemir, geçerli 75 oyun tamamını alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.



Mecliste CHP’nin 76, AK Parti’nin 22, MHP’nin 10, Demokrat Parti’nin 3 ve bağımsız 1 olmak üzere toplam 112 üyesi bulunuyor.

İHA