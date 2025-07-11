  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu

Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu

Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu
Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne, CHP'li Büyükşehir Meclisi Üyesi Büşra Özdemir (37) seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan yasal süreç, bugün yapılan başkan vekili seçimiyle yeni bir aşamaya geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği olağanüstü toplandı.

Toplantıya Belediye Meclisi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti. CHP Grubu, başkan vekilliği için CHP Grup Sözcüsü ve Büyükşehir ile Kepez Belediye Meclis Üyesi Büşra Dirgen Özdemir’i aday gösterdi. AK Parti, MHP ve Demokrat Parti ise aday çıkarmadı.

Oylama öncesi gizlilik tartışması

Toplantının başında meclis üyelerinin önüne zarflar dağıtıldı ve açık oylamayla seçim yapılması planlandı. Ancak bazı meclis üyeleri, yasalara göre başkan vekili seçiminde gizli oylama yapılması gerektiğini belirterek itirazda bulundu. AK Parti Grubu, daha önce Kepez Belediye Meclisi’nde yapılan uygulamayı örnek göstererek gizli oylamada ısrar etti.

İtirazların kabul edilmesi üzerine meclis salonuna iki ayrı oy kabini yerleştirildi. Oy verme işlemi kabinlerde gizli olarak yapıldı.

75 oyla seçildi

Sandıktan çıkan 104 zarfın 75’i geçerli sayıldı. 29 pusula ise boş bırakıldı. Geçersiz oy pusulası çıkmadı. CHP’nin adayı Büşra Dirgen Özdemir, geçerli 75 oyun tamamını alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

Mecliste CHP’nin 76, AK Parti’nin 22, MHP’nin 10, Demokrat Parti’nin 3 ve bağımsız 1 olmak üzere toplam 112 üyesi bulunuyor.

İHA

text-ad
Etiketler antalya büyükşehir belediyesi Büşra Özdemir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? AK Parti'den ''müjde yok'' mesajı Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? AK Parti'den ''müjde yok'' mesajı Güzel manken Dalaman'da kabusu yaşadı: Tekne sahibi saatlerce teknede alıkoymuş! Güzel manken Dalaman'da kabusu yaşadı: Tekne sahibi saatlerce teknede alıkoymuş! Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu ilk grup silah bıraktı! Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu ilk grup silah bıraktı! Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin en büyük gölü yok oluyor! Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin en büyük gölü yok oluyor! Bodrum Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor Bodrum Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor Şahan Gökbakar'ın kaçak iskele davasında karar çıktı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskele davasında karar çıktı Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntüler Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntüler İktidarın otomatik zamları devam ediyor: Yeni gün yeni bir zamla başladı İktidarın otomatik zamları devam ediyor: Yeni gün yeni bir zamla başladı Bakan Göktaş'ın ''soykırım'' paylaşımı tepki çekti Bakan Göktaş'ın ''soykırım'' paylaşımı tepki çekti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Kazaya karışan Tesla ikiye bölünüm, alev topuna döndü: 2 kişi öldü! Kazaya karışan Tesla ikiye bölünüm, alev topuna döndü: 2 kişi öldü! Belediye işini yapmayınca, vatandaş çözümü böyle buldu! Belediye işini yapmayınca, vatandaş çözümü böyle buldu! Hastaneden çıktıktan sonra ölü bulundu Hastaneden çıktıktan sonra ölü bulundu Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın Silivri sırrını ifşa etti: Bunu kimse beklemezdi! Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın Silivri sırrını ifşa etti: Bunu kimse beklemezdi! El Turco Can Yaman ile DJ sevgilisi sosyal medyada aşka geldi El Turco Can Yaman ile DJ sevgilisi sosyal medyada aşka geldi Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı! Yaşlı kadının karnından 1 metreye yakın kedi-köpek kisti çıkarıldı! Bir yanda sağanak diğer yanda kavurucu sıcaklar! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bir yanda sağanak diğer yanda kavurucu sıcaklar! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! PKK'lı bölücü teröristler silah yaktı, sürecin mimarı Bahçeli'den ilk açıklama geldi PKK'lı bölücü teröristler silah yaktı, sürecin mimarı Bahçeli'den ilk açıklama geldi Fenerbahçe'den iki transfer birden! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe'den iki transfer birden! Anlaşma sağlandı AK Parti'den PKK'nın silah bırakma töreni sonrası dikkat çeken açıklama AK Parti'den PKK'nın silah bırakma töreni sonrası dikkat çeken açıklama