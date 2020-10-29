Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Konyaaltı sahili açıklarına demir atan yerli üretim korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514) da araçların geçişi sırasında ışıklarıyla dikkati çekti.

Araç konvoyu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bu arada, Velotalya Bisiklet Kulübü de Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına Antalya - Kaş Cumhuriyet Turu düzenledi.,