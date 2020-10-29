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  3. 29 Ekim 2020 19:54

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, fener alayı düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu!
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Konyaaltı sahili açıklarına demir atan yerli üretim korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514) da araçların geçişi sırasında ışıklarıyla dikkati çekti.

 Araç konvoyu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bu arada, Velotalya Bisiklet Kulübü de Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına Antalya - Kaş Cumhuriyet Turu düzenledi.,

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