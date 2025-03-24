Antalya'da da ''İmamoğlu'' gerginliğine damgasını vuran fotoğraf karesi

Antalya'da İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polise havai fişek atılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alınırken gösterilere bir polis ile sırtındaki Türk Bayrağı ile yerde oturan bir kişinin fotoğrafı damgasını vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanması ile Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldıktan sonra Türkiye genelindeki eylemler sürüyor.

İmamoğlu'nun tutuklanması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, buradaki protestonun ardından yürüyüşe geçti. Akdeniz Üniversitesi kampüsü önüne gelen grup, polisin uyarılarına rağmen kampüs içine girmeye çalışınca müdahale başladı. Polis, havai fişek de atan göstericilere TOMA aracından su sıkarak müdahale etti.

Göstericilerden bazıları, TOMA aracı önünde şınav çekti, bazıları da aracın üzerine çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı

Diğer yandan Antalya'daki eylemlere yukarıdaki fotoğraf karesi damgasını vurdu...

DHA