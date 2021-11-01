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Antalya'da dedektörünü alan sahile koştu

Antalya'da dedektörünü alan sahile koştu

Antalya’da Meteorolojinin ‘sarı’ kod uyarısının ardından dün akşam başlayan yağış, bugün de etkisini sürdürürken, her yağmurun ardından soluğu dünyaca ünlü sahilde alan define avcıları, ellerinde dedektörlerle madeni para, altın, gümüş aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı’ kod uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bu sabah da etkisini sürdürdü. Yayaları ve sürücüleri olumsuz etkileyen yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini düşürdü. Henüz 24 saat öncesi denize girenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağış sonrası boşaldı. Dev dalgaların dövdüğü sahil beyaza bürünürken, her yağış ve fırtınanın ardından sahile gelen define avcıları, bu geleneklerini bozmadı. Ellerinde dedektörle dalgaların vurduğu kumsalda altın, gümüş ve madeni para aradı.

"ALTIN BULMAK İÇİN BÜYÜK ŞANS GEREKİR"
Hobi olarak değerli eşya aradığını belirten Ahmet Karatekeli, “Hem spor olsun hem de devlete katkımız olsun diye madeni para arıyorum. Sonuçta çıkan paralar denizde her şekilde eriyor. Kentsel dönüşüm olarak düşünün. Ben de bunları katkı olsun diye topluyorum. Sokak hayvanlarını besliyorum. Altın falan bulmak için büyük bir şans gerekir. Bugün bozuk para, kaşık, kurşun çıktı” dedi.

Öte yandan meteoroloji verilerine göre yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Etiketler antalya sahil dedektör
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