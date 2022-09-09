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Antalya'da dehşet: Denize giren şahıs hayatını kaybetti

Antalya'da dehşet: Denize giren şahıs hayatını kaybetti

Antalya'da denize giren vatandaşlar, suda hareketsiz bir şekilde duran kişiyi karaya çıkardı. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya Lara'da denizde hareketsiz duran kişi, çevredekiler tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler 29 yaşındaki Engin Ç.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler yapılan inceleme sırasında Ç.'ın çalan telefonuna cevap vermedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ç.’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ
Olay, saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Ç. olduğu belirlendi. Polis Ç.’ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı.

 TELEFONA CEVAP VEREMEDİLER
Bölgede inceleme yapıldığı esnada Ç.’ın titreşimde çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ç.’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler deniz ölüm
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