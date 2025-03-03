Antalya'da deprem

Antalya Mavi Kent açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Antalya Mavi Kent açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.01'de yaşanan depremin derinliği ise 11.9 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...