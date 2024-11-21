Antalya'da eğitime ara: Okullar tatil edildi

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: Yaralılar var

Lodos fırtınası bir şehri esir aldı

MHP'de istifa ettirilen 3 vekil için dikkat çeken açıklama

Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu

Hadise yıllar sonra sarı saçlarına veda etti

İlaç firmaları bir bir Türkiye'yi terk ediyor