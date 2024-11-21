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  3. Bir ilimizde okullara ''turuncu kod'' tatili! Eğitime ara verildi

Antalya'da eğitime ara: Okullar tatil edildi

Antalya'da eğitime ara: Okullar tatil edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' koduyla uyarı verdiği Antalya'da Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde eğitime ara verildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda turuncu kodlu uyarı sonrasında yeni bir karar alındı.

Meteorolojinin 'turuncu' kod ile uyarı verdiği Antalya'da eğitime ara verilme kararı alındı Antalya Valisi Hulusi Şahin 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz" dedi.

Antalya Valiliği, alınan kararı resmi sosyal medya hesabından “22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle duyurdu.

İşte Antalya Valiliği'nden yapılan o açıklama:

DUYURU

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;
Serik
Manavgat
Alanya
İbradı
Akseki
Gündoğmuş

22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde

SADECE TAŞIMALI EĞİTİME

1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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Etiketler hava durumu okullar tatil edildi antalya antalya'da okullar tatil edildi
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