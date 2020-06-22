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  3. 22 Haziran 2020 17:19

Antalya'da feci kaza: 4 yaralı

Antalya'da otomobille ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda yaralanan 4 kişi çimlerin üzerine alınarak ambulansın gelmesi beklendi.

Antalya'da feci kaza: 4 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Evrenseki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can Mizan’ın kullandığı 07 AZZ 72 plakalı otomobil, Evrenseki turizm bölgesinden gelen Metin Yıldırım’ın kullandığı 07 EYP 34 plakalı ticari araçla kavşakta çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle geldiği yöne dönerek duran otomobildeki 4 kişi yaralanırken, yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak refüjdeki çimlerin üzerine alındı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Can Mizan, otomobilde yolcu olarak bulunan Doğukan Uzun, Özcan Gülaydın ve Görkem Gülaydın 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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