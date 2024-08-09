Antalya'da haklarında 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y., D.K. ve I.U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya’da haklarında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y., D.K. ve I.U. isimli şahısların Döşemealtı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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