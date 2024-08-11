Antalya'da halk otobüsünde yangın
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde toplu taşıma aracında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsteki yolcuları da korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürüldü.
Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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