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Antalya'da ilginç olay: Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?

Antalya'da ilginç olay: Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?

Antalya'da 11 kez yangın çıkarmaktan suç kaydı bulunan Serdar U., bu kez de iki katlı metruk binayı yakmaktan gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, daha önce 11 kez yangın çıkarmaktan suç kaydı bulunan Serdar Urgan'ın yangını çıkardığını belirledi. Urgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Yangın ise itfaiye ekibinin kısa süreli çalışmasının ardından söndürüldü. Daha önceki ifadelerinde "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım? Geçip karşısına izliyorum" diyen Serdar Urgan, ifadesi alınmak üzere Meydan Polis Merkezi'ne götürüldü.

"YANGIN ÇIKARMA HASTALIĞI"
Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli, yangın ve ateş çıkarmanın ruhsal hastalık semptomu olduğunu söyledi. Hastalığın 'piromani' olarak da tarif edilebileceğini söyleyen Dr. Etli, "Piromani 'dürtü kontrol bozukluğu' olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler" dedi.

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