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  3. 03 Mayıs 2018 16:28

Antalya'da kaza ! Cesetler yola saçıldı

Antalya'da minibüs ile otomobil birbirine girdi. Kazada hayatını kaybedenlerin bedenleri yola saçıldı.

Antalya'da kaza ! Cesetler yola saçıldı
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Antalya'nın Kemer ilçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden turistlerin Güney Koreli olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi  yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA  670 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

AA

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