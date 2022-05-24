  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı

Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı

Antalya Havalimanı'nda boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü.

Korkutan olay, öğle saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşandı. Havalimanına gelen Rusya uyruklu A.R., danışma deskinin üzerindeki demir korkuluk üzerine çıkıp boynuna tel halat geçirdi. Havalimanı görevlileri, Rus turisti kurtarmak için seferber oldu.

Havalimanı görevlileri, Rus turistin düşmesini önlemek için önce hava yastığı açtı, bir görevli de portatif merdiven ile deskin üzerine çıktı. Boynundaki tel kesilen Rus turist, hava yastığının üzerine düştü ve ölümden döndü.

Havalimanında yaşanan bu anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Rus A.R., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Etiketler rus turist antalya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karıştı
Genç kadını günlerce eve kapatıp taciz etti
Bu gıdaları evinize sokmayın! Canan Karatay yasaklı yiyecekler listesini açıkladı
Maymun çiçeği hastalığında en riskli grup açıklandı! ''Körlüğe neden olabilir''
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Millet İttifakı farkı iyice açtı
Türkiye'de bir ilk: Trafikte ''Kara Liste'' dönemi başladı
Türkiye bugün bir acı rakor daha kırdı!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ yanıtı: ''En büyük destekçilerindendin''
İslam Memiş altının nereye kadar yükseleceğini açıkladı
Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Çığlıkları duyunca çırılçıplak sokağa fırladı