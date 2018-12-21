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  3. 21 Aralık 2018 11:44

Antalya'da korkutan deprem !

Antalya'da merkez üssü Kumluca olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'da korkutan deprem !
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Dün Marmara Bölgesi'ni sallayan Yalova'da meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından bugün de Antalya'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 31.28 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Akdeniz, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği 25,2 kilometre olarak ölçüldü.

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