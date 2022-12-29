Antalya'da korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki depremin saat 17.03'de 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Deprem 31.85 km derinlikte kaydedildi.
Sarsıntının, deniz yüzeyinden 31.85 derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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