Antalya'da korkutan orman yangını!

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Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktada bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangına helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan müdahale ise güçlükle yapılabiliyor.
Yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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