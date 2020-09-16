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  3. 16 Eylül 2020 21:12

Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale zorlukla yapılırken, havadan müdahaleler sürüyor.

Antalya'da korkutan orman yangını!
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Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktada bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan müdahale ise güçlükle yapılabiliyor.

Yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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