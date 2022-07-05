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Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.

605 rakımlı Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin altında başlayan yangına, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle havadan helikopterle müdahale ediliyor. Küçük bir alanda etkili olan yangının helikopter müdahalesiyle kısa sürede söndürülmesi bekleniyor.

Etiketler yangon antalya orman
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