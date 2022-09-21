Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.