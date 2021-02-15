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  3. 15 Şubat 2021 09:35

Antalya'da Murat Dalkılıç konserinde 5 yıldızlı rezalet!

Uludağ'daki parti skandalından sonra şimdi de Antalya'da bir otelde düzenlenen konser tepkilere neden oldu. Murat Dalkılıç'ın verdiği konserde eğlenen müşterilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde canlı müzikli eğlence düzenlendi.

Otelin açık hava alanında düzenlenen eğlencede, Murat Dalkılıç sahneye çıktı.

Dalkılıç, orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirirken, otel müşterilerinin bulunduğu masalardaki yoğunluk dikkati çekti. Müşterilerin maskesiz oluşu da göze çarptı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepki çekti.

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