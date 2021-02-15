Antalya'da Murat Dalkılıç konserinde 5 yıldızlı rezalet!

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Koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde canlı müzikli eğlence düzenlendi.
Otelin açık hava alanında düzenlenen eğlencede, Murat Dalkılıç sahneye çıktı.
Dalkılıç, orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirirken, otel müşterilerinin bulunduğu masalardaki yoğunluk dikkati çekti. Müşterilerin maskesiz oluşu da göze çarptı.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepki çekti.
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