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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahaleye başladı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının yakınında çıkan yangının kontrol altına alınması için 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle çalışmalar sürüyor.

Etiketler antalya orman yangın
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